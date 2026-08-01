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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Данченко: «В синхронном плавании уже нет такого масштаба творчества, как раньше. Сейчас как ты ни изгаляйся, все равно находишься в рамках»

Тренер Татьяна Данченко считает, что в синхронном плавании стало меньше творчества. Накануне российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы в Париже.

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