Telegraph: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины

Президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия законопроекта о расходах на «единоразовую» помощь Украине в объеме $100 миллиардов сроком до следующих президентских выборов в США, сообщило издание Telegraph со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.
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