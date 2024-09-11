Политик Хакаби назвал дебаты Трампа и Харрис “худшими в истории” США AlexCoderПолитик Хакаби назвал дебаты Трампа и Харрис “худшими в истории” США AlexCoder Зрители обвиняют журналистов в предвзятости и открытой поддержке одного кандидата Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис стали худшими в истории США – во многом из-за организации командой телеканала ABC.