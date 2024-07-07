Гусев: на части Воронежской области из-за пожара на складе ввели режим ЧС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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