Халяльные финпродукты: исламский банкинг планируют запустить в феврале

Кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года, после принятия законопроекта в январе, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года, после принятия законопроекта в январе, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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