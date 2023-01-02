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Халяльные финпродукты: исламский банкинг планируют запустить в феврале

Халяльные финпродукты: исламский банкинг планируют запустить в феврале

Кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года, после принятия законопроекта в январе, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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