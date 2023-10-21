Международная федерация спорта слепых на 2 года приостановила членство России и Белоруссии

Международная организация поддержала паралимпийский комитет в отстранении двух стран от членства в организацииIBSA (Международная федерация спорта слепых) заявила о своей приверженности решениям Международного паралимпийского комитета.
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