Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)

По информации Diario Sport, во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге главного тренера «Барселоны» удивил «товарищеский» характер общения Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании (CTA) Луиса Медины Канталехо.