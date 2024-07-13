В Тюменской области три ребенка пострадали в ДТП

В Тюменской области пять человек пострадали в аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Инцидент произошел на 115-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск, где машина марки Hyundai столкнулась с Kia.
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