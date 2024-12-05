Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»

«Самый популярный вид спорта в 2024 году? Видя происходящее на трибунах, практически во всех видах спорта – смотрел и футбол, и фигурное катание – к сожалению, мы можем констатировать, что зрителей становится меньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии