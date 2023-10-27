Мне одному кажется, что ХАМАС сотрудничал с кем-то из властей Израиля?

В самом деле, друзья, давайте задумаемся над простым фактом. В 2010 году Израиль, зная за месяц о гуманитарном турецком конвое в Сектор Газа, не нашёл ничего лучше, напасть силами спецназа на корабли, убить там 10 человек и найти два (!) пистолета без патронов.