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Мне одному кажется, что ХАМАС сотрудничал с кем-то из властей Израиля?

Мне одному кажется, что ХАМАС сотрудничал с кем-то из властей Израиля?

В самом деле, друзья, давайте задумаемся над простым фактом. В 2010 году Израиль, зная за месяц о гуманитарном турецком конвое в Сектор Газа, не нашёл ничего лучше, напасть силами спецназа на корабли, убить там 10 человек и найти два (!) пистолета без патронов.

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