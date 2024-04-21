Эксперт перечислила 6 напитков, способных избавить от тяги к сладкому

На сайте Eat This, Not That были опубликованы советы, которые, очевидно, будут полезны каждому сладкоежкеЧрезмерное употребление сладкой пищи может привести к проблемам с весом, образованию кариеса и заболеваниям сердца.
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