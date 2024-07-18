Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Чтоооо? Черножопым уродам, которые поедут на СВО, на строительство укреплений, платить столько же, сколько ребятам, н..."Пожалуйста - на ...
  • Алекс Сэм
    !Мигрант изнасилов...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А им это надо? Соцвыплаты, пенсии за счет Русского народа, интересы их лоббируют представители власти которую они кор..."Пожалуйста - на ...

Уничтожить НАТО в 3 этапа - Генерал озвучил наиболее уязвимые места альянса: "Сами это признают". У России есть план на случай войны

Уничтожить НАТО в 3 этапа - Генерал озвучил наиболее уязвимые места альянса: "Сами это признают". У России есть план на случай войны

Генерал Гурулёв, рассуждая о военных возможностях стран НАТО, которые беспрерывно угрожают нам глобальной войной, доходчиво ответил на насущный – почему они медлят, а также назвал наиболее уязвимые места альянса: "Они сами это признают".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх