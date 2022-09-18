Орёл ждёт очередное похолодание

Синоптики обещают орловцам на следующей рабочей неделе очередное похолодание. Так, утро в понедельника, 20 сентября встретит орловцев сильным ветром и небольшим дождём, несмотря на обещанные +9 – +10, ощущаться температура воздуха будет как +1.