Для кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре?

Несекретные материалыТуризмДля кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре? автор - Председатель род. комитета Совсем скоро у моей дочери-пятиклассницы начнутся осенние каникулы.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила БаталоваСоветую автору внимательно перечитать список тех, кого отправляют сидеть дома. Отнюдь не всех. И заодно посмотрите, какие дни из них и так выходные и какие - праздничные. Какие дни перетянуты от январских длинных новогодних каникул.Сначала изучите вопрос, а потом пишите.Регина ТолстоброваУ моего сына фирма все время работает, никогда директор не останавливает ее. связана она с продуктами питания.Меньшов СергейУ нас с 28.10 по 08.11 составлен график работ. Лучше этого не было. 1, 2, 3 и 5 нормально работали бы, а 4,6 и 7 отдыхали, и не было ни каких проблем.VCVasilii ChitinАвтор или идиот или провокатор. Нерабочая неделя объявлена чтобы ограничить массовое передвижение и скопление людей. Но это не означает что все отрасли жизнеобеспечения должны на неделю тоже замереть. Главную мысль автор выразил в фразе " а собирается ли кто выполнять ограничения?" - явно провокаторская мысль. В полуторамиллиардном Китае ковид не получает распространения поотому что там выполняют предписания специалистов и не провоцируют идиотскими вопросами.АКАлександр КравченкоУ меня сосед....был. Всё время этого коронабесия он проходил в маске. Даже в самую жуткую жару летом,он ходил в резиновых,нет не так-РЕЗИНОВЫХ,сука,перчатках. Если бы какой нибудь дебил сказал ему носить ведро на голове,он бы его носил. Он соблюдал все запреты на передвижение,получал все необходимые коды и весь прочий так необходимый шмурдяк. Он сделал все прививки и ещё одну-на всякий случай.Я не делал и не собираюсь. И вот сегодня я об этом пишу,а он.... умер. От инфаркта.VCVasilii ChitinНу и что? Перчатки от инфаркта, конечно же, не спасут. А вам я желаю не попасть в реанимацию с ковидом.Сергей СкалаухА у меня сосед... был, перенес инфаркт - сделали аортокоронарное шунтирование, 2 больницы, реабилитация в санатории, вобщем полное лечебнобесие. Ответственно относился к лечению - таблетки по расписанию, диета, прогулки, если бы какой нибудь дебил сказал ему носить ведро на голове - он бы его носил. Убило насмерть дорожным знаком, на который наехала Газель. Я вот не лечился и не собираюсь. Теперь я об этом пишу, а он умер. От знаком по голове. Александр Кравченко, тебе, как раз, ведро с головы не мешало бы снять.Сергей СкалаухПопадёт, по антителам варианта только два: либо вакцина, либо переболеть. Рано или поздно всё равно нарвётся, вирус сдаваться не собирается. Ну всё нормально: выживет - поумнеет, помрёт - ещё одним дураком меньше будет, людям легче.Anatoli RyabenkoУ автора психологический срыв. Люди и так постоянно отдыхают и больше чем надо сидят дома. А эти дополнительные дни срыв психики у Голиковой, Поповой и всего Правительства с Госдумой. Пандемия "Ковид-19 и его производные" в природе это молния образный сполох с повторением срыва психики как природного явления. Слабое умрёт, здоровое продолжит развитие ( подобно: оспа, холера, чума, тиф ...), жертвы неизбежны. Это мать природа решает. Бороться надо это даст только то что будет меньше жертв, которые уйдут в другой пандемии.Лирина Полесская (Вяткина)На мой взгляд " нерабочая неделя"---это тупость и глупость !Валера ЮшковДля кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре? Да для тех, в кремле и в думе.Ночной кошмарНерабочая неделя придумана для антиваксеров. А выход простой - Прививайтесь и работайте.Сергей СычевПохоже, что будет это чисто виртуальная нерабочая неделя!!! Как работали, так почти всё и будут работать!!!Комментировать
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