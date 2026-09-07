Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова) добавили обвинения в госизмене и помощи противнику

Суд добавил новые обвинения фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова). В Первом апелляционном суде общей юрисдикции рассматривалась жалоба экс-помощника митрополита Дениса Поповича и бывшего алтарника храма Воскресения в Сокольниках Никиты Иванковича на продление ареста, которые проходят по делу.