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Дмитрию Анатольевичу таки подарили кнопочку от климатического оружия?

Дмитрию Анатольевичу таки подарили кнопочку от климатического оружия?

Читала я,  значит,   сегодня  новости  о том,  как  в  США  все сметено   могучим    ураганом что  в  США ТАК тщательно готовятся к   надвигающему  урагану,  что  аж  поездку старины  Джо  на  Рамштайн отменили (мол, не может сейчас чудо-дед на  перфокартах в  европку  ехать, он  дома нужнее)  и  вспомнила  один твит пост в телеграме - сейчас  расскажу, какой.

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Комментарии
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CM
C Major
не в ту сторону ветерок подул с полигона HAARP в Гаконе, штат Аляска, США
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8 час.
фарид сабиров
С неба капелька упала прямо амеру в штаны , пусть там все бы разорвало , лишь бы не было войны.
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5 час.

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