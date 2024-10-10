Дмитрию Анатольевичу таки подарили кнопочку от климатического оружия?

Читала я, значит, сегодня новости о том, как в США все сметено могучим ураганом что в США ТАК тщательно готовятся к надвигающему урагану, что аж поездку старины Джо на Рамштайн отменили (мол, не может сейчас чудо-дед на перфокартах в европку ехать, он дома нужнее) и вспомнила один твит пост в телеграме - сейчас расскажу, какой.