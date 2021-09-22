Чужой участок земли присвоила себе жительница Приморья

В Уссурийске местная жительница самовольно заняла земельный участок, принадлежащий муниципалитету. Вернуть землю удалось после вмешательства судебных приставов: на "захватчицу" повлияли с помощью штрафа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.