Чужой участок земли присвоила себе жительница Приморья

В Уссурийске местная жительница самовольно заняла земельный участок, принадлежащий муниципалитету. Вернуть землю удалось после вмешательства судебных приставов: на "захватчицу" повлияли с помощью штрафа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
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