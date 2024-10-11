Он стал преемником старинного дерева, погибшего этим летом от ураганного ветра Напротив Александровского дворца был посажен молодой дуб, который стал преемником старинного дерева, погибшего этим летом от ураганного ветра.
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