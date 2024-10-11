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Петербургский дневник

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Напротив Александровского дворца был посажен молодой дуб

Напротив Александровского дворца был посажен молодой дуб

Он стал преемником старинного дерева, погибшего этим летом от ураганного ветра Напротив Александровского дворца был посажен молодой дуб, который стал преемником старинного дерева, погибшего этим летом от ураганного ветра.

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