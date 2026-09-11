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Регионы России

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Минюст США начал уголовное расследование в отношении «Клипперс» из-за контрактов Леонарда

Минюст США начал уголовное расследование в отношении «Клипперс» из-за контрактов Леонарда

Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование против баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» в связи с возможным обходом потолка зарплат при заключении рекламных и других соглашений с игроком команды Каваем Леонардом.

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