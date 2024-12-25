Эксперты по безопасности рассказали о краже $1 млн через поддельное приложение Zoom

Анонимный пользователь X (Twitter) сообщил о краже $1 млн с его криптокошелька. Специалисты по безопасности из компании Scam Sniffer подтвердили инцидент, пояснив, что жертва стала мишенью кибератаки с использованием поддельного приложения для видеоконференций Zoom.