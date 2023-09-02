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Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23. В августе они решили прекратить совместные выступления.

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