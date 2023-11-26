Почему мы все так маму любим? «Потому что первый человек! И достаточно долго дети живут именно в мире мамы, все связано только с мамой, все идет от мамы, там концентрируется, оттуда проистекает», – сказал Владимир Путин на встрече с ивановскими женщинами во время поездки в регион в 2020 году.