Что там с нефтью и ГСМ в Европе

Давайте попробуем наполнить сообщение «Европа испытывает дефицит нефти» конкретикой.Европа потребляет в среднем около 14,9 миллиона баррелей нефти в сутки (примерно 15% от общемирового объема).
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