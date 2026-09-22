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МОСИНФОРМ

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Теплая погода ожидается в столице на этой неделе

Теплая погода ожидается в столице на этой неделе

Тепло сохранится в Москве на этой неделе. Облака будут чередоваться с прояснениями, а в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

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