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Царьград

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Бастрыкин заинтересовался девушками на самокате, которые сбили коляску с ребенком в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался девушками на самокате, которые сбили коляску с ребенком в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета взял на контроль расследование происшествия.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия, в котором две девушки-подростка на электросамокате сбили коляску с ребенком.

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