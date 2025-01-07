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Токсичные вещи: чем опасны подарки от неприятных людей

Токсичные вещи: чем опасны подарки от неприятных людей

Токсичные вещи: чем опасны подарки от неприятных людей Алёна ЮрьеваПодарки, которые мы получаем от людей, с которыми у нас не самые приятные отношения, могут скрывать в себе не только бесполезность, но и негативную энергетику.

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