«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке

Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке. До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только 3 российских защитника – Иван Проворов (2015 год, «Филадельфия», 7-й номер), Михаил Сергачев (2016 год, «Монреаль», 9-й номер) и Павел Минтюков (2022 год, «Анахайм», 10-й номер).
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