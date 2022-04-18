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В марте большинство российских фрилансеров лишились основного дохода

В марте большинство российских фрилансеров лишились основного дохода

У большинства российских фрилансеров (70,4%) в марте снизились доходы — у 42% от 20% до 50%, 33% потеряли больше половины — от 50% до 80%, четверть осталась без заработка более чем на 80%, следует из опроса соцсети TenChat, поступившего в "Газету.

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