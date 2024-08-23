Уникальный детский центр откроют в благоустроенном парке Первомайска

Благоустроенный парк с лавочками и беговыми дорожками, современной детской площадкой и стадионом, прекрасным освещением и танцплощадкой-ракушкой – Майский парк города Первомайска является местом притяжения и детей, и взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии