ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Весь мир в труху"—это реакции НЕпрофессионалов... Профессионалы же сидят и считают

"Весь мир в труху"—это реакции НЕпрофессионалов... Профессионалы же сидят и считают

Бесстрашный, безбашенный русский мужик. Просто залезли на фуру и видимо не дали больше взлететь дронам из фур, просто камнями прижали крышу.

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Комментарии
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В
Владимир
А чего психовать ? Пока рулят бюрократы и тряпочные генералы с олигархами , все равно лучше не будет . Да и спецура бог знает чем занимается , только не своими прямыми обязанностями . Будем надеяться на лучшее .
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11 час.
Александр Зиборов
Коллективный Гитлер дал приказ украм - драться до последнего украинца. Не затем ли, чтобы затем получить опустевшие земли и украинок?..
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10 час.
Александр Хироников
Терпение - и ещё раз терпение. Все (или не все) понимают, что без американской (французской, английской) систем спутникового наведения - это сделать трудно. Политика по отношению к мигрантам (всех впускать, особенно украинцев) тоже для этого &quot;помогла&quot;. Дай Бог хотя бы одного найти дурака, который этим на территории России занимался. Так ведь по ГУР и СБУ в Киёве не бьем почему то? Например &quot;Орешником&quot;. По Банковой и другим &quot;нужным&quot; улицам. Боимся? Зачем воевать начали? Они не боятся. Значит и ответка должна быть не такой же, а двойной. А лучше тройной! По бункерам ударить.
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1 час.
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