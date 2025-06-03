"Весь мир в труху"—это реакции НЕпрофессионалов... Профессионалы же сидят и считают

А чего психовать ? Пока рулят бюрократы и тряпочные генералы с олигархами , все равно лучше не будет . Да и спецура бог знает чем занимается , только не своими прямыми обязанностями . Будем надеяться на лучшее .

Александр Хироников

Терпение - и ещё раз терпение. Все (или не все) понимают, что без американской (французской, английской) систем спутникового наведения - это сделать трудно. Политика по отношению к мигрантам (всех впускать, особенно украинцев) тоже для этого "помогла". Дай Бог хотя бы одного найти дурака, который этим на территории России занимался. Так ведь по ГУР и СБУ в Киёве не бьем почему то? Например "Орешником". По Банковой и другим "нужным" улицам. Боимся? Зачем воевать начали? Они не боятся. Значит и ответка должна быть не такой же, а двойной. А лучше тройной! По бункерам ударить.