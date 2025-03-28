🇷🇺 Гимн Российской Федерации имеет прямое отношение к Крыму Это не заимствование, а чудесное и очень редкое явление, когда композитору приходит в голову сюжет, придуманный другим композитором.
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🇷🇺 Гимн Российской Федерации имеет прямое отношение к Крыму Это не заимствование, а чудесное и очень редкое явление, когда композитору приходит в голову сюжет, придуманный другим композитором.