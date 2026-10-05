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Царьград

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Компания "Стахановец" раскрыла сколько калорий сжигает печатание

Компания "Стахановец" раскрыла сколько калорий сжигает печатание

Исследование компании "Стахановец" показало, что за шесть часов печатания можно сжечь дополнительно 126 калорий.

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