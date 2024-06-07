Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов

Франция начала подготовку украинских летчиков в пятницу, 7 июня. Такое заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.
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