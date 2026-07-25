Александр Олешко рассказал о своих детских заблуждениях

Александр Олешко, народный артист России, вспоминает забавные путаницы из детства, когда сравнивал свою маму с Софи Лорен, и отмечает красоту своей бабушки, которую сравнивали с известными советскими актрисами.
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