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Царьград

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Александр Олешко рассказал о своих детских заблуждениях

Александр Олешко рассказал о своих детских заблуждениях

Александр Олешко, народный артист России, вспоминает забавные путаницы из детства, когда сравнивал свою маму с Софи Лорен, и отмечает красоту своей бабушки, которую сравнивали с известными советскими актрисами.

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