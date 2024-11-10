Финальный трейлер и первые прогнозы по кассовым сборам фильма “Муфаса: Коро...

Финальный трейлер и первые прогнозы по кассовым сборам фильма “Муфаса: Король лев”Совсем скоро состоится премьера фильма “Муфаса: Король лев”, приквела к популярному ремейку 2019 года, и первые прогнозы на его сборы выглядят не очень оптимистично.
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