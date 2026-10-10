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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайлдер согласился на бой с Опетаей, поединок состоится в карде Фьюри – Джошуа (Дэн Рафаэль)

Команда Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) согласилась на предложение провести бой против Джея Опетаи (31-0, 24 КО), сообщил журналист Дэн Рафаэль.

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