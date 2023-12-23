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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области оперативники уголовного розыска задержали курьера IT-мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД совместно с коллегами из МО МВД России «Вяземский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам.

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