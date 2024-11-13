«Игра продолжается»: Якутия может стать центром создания видеоигр в России

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Якутск может стать центром геймдева в России. Об этом заявил международный эксперт в области видеоигр и анимации Хишам Нуху, который принял участие в федеральном форуме «Цифровой алмаз».
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