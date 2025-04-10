🎗 В Крыму стартовал четвёртый патриотический поход «Дорогами освободителей» Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в этом году участвуют больше 30 человек.
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🎗 В Крыму стартовал четвёртый патриотический поход «Дорогами освободителей» Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в этом году участвуют больше 30 человек.