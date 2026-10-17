Женщина получила пожизненный срок, другие фигуранты — от 6 до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.
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