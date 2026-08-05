Собянин: Инвестиции в экономику Москвы помогают развитию предприятий в регионах

Инвестиции в экономику Москвы оказывают значительное влияние на развитие предприятий по всей России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на каждые два рубля, вложенные в экономику Москвы, приходится ещё один рубль, направляемый в регионы страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии