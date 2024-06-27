Хуситы опубликовали кадры пуска гиперзвуковой ракеты по израильскому судну в Аравийском море. Как и предполагалось, ракета имеет иранское происхождение.
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Хуситы опубликовали кадры пуска гиперзвуковой ракеты по израильскому судну в Аравийском море. Как и предполагалось, ракета имеет иранское происхождение.
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