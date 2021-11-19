Банки.ру

95 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sasha Sokolov
    ну правильно цена акции или падает или растет медленно,народ продает видимо акции? а дивидендами тут не удержишь никогоПрезидент МТС: ко...
  • Sasha Sokolov
    пора ставки в банках смелее поднимать до 9%,если банки хотят чтобы им народ понес деньги,а так или дома или на БиржуМаксимальная став...
  • Л
    Инвестор это чудо в перьях! Вот в любимой Америке главное другое. Все должно быть в струе гос политики,ткоторая стави...ВС: иностранные и...

«Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала

«Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала

Независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова в подкасте Банки.ру «Это к деньгам» поделилась, как начала бизнес в финансовом консультировании с собственного провала, чему ее это научило и почему не боится рассказывать о своих неудачах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх