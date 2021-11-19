«Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала

Независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова в подкасте Банки.ру «Это к деньгам» поделилась, как начала бизнес в финансовом консультировании с собственного провала, чему ее это научило и почему не боится рассказывать о своих неудачах.
Независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова в подкасте Банки.ру «Это к деньгам» поделилась, как начала бизнес в финансовом консультировании с собственного провала, чему ее это научило и почему не боится рассказывать о своих неудачах.
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