30 лет назад, 30 июня 1994 года, в России завершена чековая приватизация. Одним из «достижений» чековой приватизации тогда объявлялось разгосударствление сотен госпредприятий по всей стране.
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30 лет назад, 30 июня 1994 года, в России завершена чековая приватизация. Одним из «достижений» чековой приватизации тогда объявлялось разгосударствление сотен госпредприятий по всей стране.
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