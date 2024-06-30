НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Это перебор. Не туда смотрят. Будет новый виток коррупции в этом направлении. Следует лучше поработать над неотвратим...Пьяное вождение м...
  • Елена Вадимовна
    Россия- многонациональная и многоконфессиональная странаВладимир Владимир...
  • Елена Вадимовна
    Профилактику безопасности от ведения бизнеса должна оплачивать коммерческая организация, получающая прибыль. Думаю, ч...Надписи безопасно...
30 лет назад, 30 июня 1994 года, в России завершена чековая приватизация

30 лет назад, 30 июня 1994 года, в России завершена чековая приватизация. Одним из «достижений» чековой приватизации тогда объявлялось разгосударствление сотен госпредприятий по всей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх