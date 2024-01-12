Новостройки Москвы: все чаще — «в бетоне», все реже — с готовой отделкой

Рост стоимости материалов, инженерных систем и ремонтных работ, изменение логистических цепочек, невозможность обеспечить привычное качество по приемлемой цене — вот основные факторы, заставляющие застройщиков все чаще отказываться от формата «недвижимость с готовой отделкой»Согласно данным декабрьского опроса подразделения «СберСтрахование», которые на днях приводил BFM.
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