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Ван И: несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться

Ван И: несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться

Глава МИД Китая Ван И в беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что Китай считает, что историческая несправедливость в отношении Палестины продолжаться не может.

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