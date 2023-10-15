Ван И: несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться

Глава МИД Китая Ван И в беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что Китай считает, что историческая несправедливость в отношении Палестины продолжаться не может.
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