БИТВУ С ОМОНОМ В БАШКИРИИ КУРИРОВАЛИ ИЗ ЛАТВИИ: РОССИЮ ВЗРЫВАЮТ ИЗНУТРИ

Как правило, в каждой такой толпе, участвующей в протестах, есть несколько организаторов-провокаторов-зачинщиков, а остальные, мягко говоря, стадо баранов, движимое стадным инстинктом. Арестовали именно активистов, а всю остальную толпу арестовывать не имеет смысла - дороже обойдется их содержание в СИЗО. 😀 Наказание за участие в массовых протестах 10 - 20 тыс. рублей, если нет доказательств других противоправных действий. И я не думаю, что остальных задержанных отпустили просто так, и речь не идёт о безнаказанности. Если Вы помните, протесты "навальнят" в Москве и Питере не остались безнаказанными. Были установлены личности практически ВСЕХ участников протестов. И потом последовало наказание - отчисление из ВУЗов, увольнение с работы, штрафы и прочие меры воздействия.

Александр Симаков

У Вас не полная информация. В феврале 1919 года Валиди стал организатором перехода башкирских войск на сторону Красной армии. Весной—осенью 1919 года в городах Самара, Саранск и Стерлитамак занимался формированием башкирских войсковых частей Красной Армии, в 1920 году предложил проект Киргизо-Башкирской Советской Республики в составе РСФСР. В 1920 году стал членом РКП(б). Но из-за разногласий с советским руководством уехал в среднюю Азию, позже в Турцию, а в 1924 году - в Берлин. По сведениям польской разведки, Валидов получал деньги от резидента ОГПУ в Берлине. После ВОВ занимался научной деятельность, преподавал историю тюркских народов, доктор исторических наук, Опубликовал около 400 работ на 11 языках, Башкирам гордиться надо Валиди, а не возмущаться, что его именем улицу назвали. Именем Валиди названы: Национальная библиотека Башкортостана в 1992 году, в 1999 году переименована улица Свердлова в Сибае, Ишимбае его именем названы улица и гимназия, в Стерлитамаке установлена памятная доска, 15 февраля 2010 года открыта мемориальная доска в Уфе, В 2010 году учреждена памятная медаль «Ахмет-Заки Валиди Тоган» — общественная награда Академии наук Республики Башкортостан. P.S. До вчерашнего для Вас не возмущало, что именем Валиди названы улицы в городах Башкирии? Чего сегодня на Вас нахлынуло? Бензинчику в костёр протестов захотелось плеснуть?