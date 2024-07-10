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Царьград

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В Екатеринбурге суд на 6 лет отправил в колонию телефонного вымогателя

В Екатеринбурге суд на 6 лет отправил в колонию телефонного вымогателя

Молодой человек действовал по схеме "мама, я попал в ДТП"Ближайшие шесть лет по решению суда проведёт в колонии 21-летний молодой человек, который решил подзаработать по схеме "мама, я попал в ДТП".

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