Правоохранители ищут подозреваемого в педофилии

В Новосибирске следователи опубликовали ориентировку на подозреваемого в педофилии. По данным следователей, в июле в Дзержинском районе неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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