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Все о Новой Зеландии

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Хокитика, зелёный камень и дикие деликатесы Западного побережья

Хокитика, зелёный камень и дикие деликатесы Западного побережья

Край укротителей волн, вступление В городе Хокитика, уютно притулившемся на западном побережье Южного острова, Тасманово море каждый вечер окрашивает небо в медные тона, а в прибрежных мастерских шлифуют нефрит того же, мерцающего зеленью оттенка.

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