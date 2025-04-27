Хокитика, зелёный камень и дикие деликатесы Западного побережья

Край укротителей волн, вступление В городе Хокитика, уютно притулившемся на западном побережье Южного острова, Тасманово море каждый вечер окрашивает небо в медные тона, а в прибрежных мастерских шлифуют нефрит того же, мерцающего зеленью оттенка.